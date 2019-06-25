Раненый в квартале Теллискиви водитель такси вышел из комы

Согласно сообщениям, из-за полученных ранений водитель такси Сергей был введен в искусственную кому, из которой сегодня вышел.

По словам близких, Сергей способен контактировать. На сегодняшний день положение стабильное, но по-прежнему тяжелое. Семья находится в больнице рядом с пациентом.

В Сергея попали четыре пули. В минувшую пятницу около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Получивших ранения мужчин доставили в больницу, где один из них, 32-летний Максим, скончался.