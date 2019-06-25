В литовской Паланге британские военные ввязались в драку и были задержаны

Как сообщил Департамент полиции, около 5.40 на центральной улице им. Й.Басанавичюса между мужчинами завязалась драка, в результате которой задержали британских военных.

В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.