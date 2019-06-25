Вт, 25.06.2019
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В литовской Паланге британские военные ввязались в драку и были задержаны

Британский военный. Фото иллюстративное.

ФОТО: AP/Scanpix

Ранним утром в воскресенье, 23 июня, в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных, сообщает BNS. 

Как сообщил Департамент полиции, около 5.40 на центральной улице им. Й.Басанавичюса между мужчинами завязалась драка, в результате которой задержали британских военных.

В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле. 

На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция.

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