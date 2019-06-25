В литовской Паланге британские военные ввязались в драку и были задержаны

Ранним утром в воскресенье, 23 июня, в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных, сообщает BNS.
Как сообщил Департамент полиции, около 5.40 на центральной улице им. Й.Басанавичюса между мужчинами завязалась драка, в результате которой задержали британских военных.
В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.
На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция.