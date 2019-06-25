Ссора в Иванову ночь закончилась полицией и травмпунктом

24 июня рано утром в Отепя между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой пьяный 22-летний мужчина ударил бутылкой 20-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в травмпункт, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Ударившего задержали и для выяснения обстоятельств доставили в участок.
Также 24 июня в Отепя в квартире на улице Теннисевялья 18-летний молодой человек ударил знакомого 23-летнего мужчину. Никто из них не пострадал, полиция доставила обоих в полицейский участок.
24 июня ночью в частном доме на Колга-теэ в Отепя ударили 20-летнего мужчину. Медики осмотрели молодого человека, оказали ему первую помощь, а затем полиция доставили его в участок для выяснения обстоятельств.