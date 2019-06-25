Ссора в Иванову ночь закончилась полицией и травмпунктом

Ударившего задержали и для выяснения обстоятельств доставили в участок.

Также 24 июня в Отепя в квартире на улице Теннисевялья 18-летний молодой человек ударил знакомого 23-летнего мужчину. Никто из них не пострадал, полиция доставила обоих в полицейский участок.