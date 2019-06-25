Европейские города объявили войну крупнейшему сайту для поиска жилья Airbnb

Популярность онлайн-платформы для аренды жилья Airbnb и других подобных сайтов за последние годы стремительно выросла, пишет turizm.ru. Однако целый ряд европейских городов не может смириться с таким положением вещей. Они обратились за помощью в обуздании такого взрывного роста. Амстердам, Барселона, Берлин, Бордо, Брюссель, Краков, Мюнхен, Париж, Валенсия и Вена объединились, чтобы попросить помощи у Европейского Союза в борьбе с Арендаторами квартир.

Власти городов считают, что дома и квартиры должны быть использованы по назначению, то есть, в первую очередь для проживания. Аренда же блокирует возможности местных жителей выбирать доступное жилье и меняет облик городских кварталов.

В данный момент перечисленные города страдают от серьезной нехватки жилья. И там, где дома можно более выгодно сдавать в аренду туристам, они исчезают с традиционного рынка жилья. Это означает, что цены повышаются еще больше, и положение местного населения становится все более и более сложным.

Представители популярных европейских направлений написали совместное письмо, в котором просят поставить этот вопрос на повестку дня нового Европейского парламента и новой Европейской комиссии. Они просят Евросоюз дать возможность вводить свои собственные правила в отношении краткосрочной аренды в зависимости от ситуации на местах.

Еще в апреле в Париже Европейский суд начал рассматривать дело, по которому судьи должны вынести предварительное решение: пользуются ли услуги Airbnb во Франции свободой предоставления услуг, предусмотренных Директивой об электронной торговле ЕС. По мнению адвокатов ресурса, компанию следует считать поставщиком цифровой информации, а не традиционным агентом по недвижимости. И если суд этот факт подтвердит, города окажутся в проигрыше. Местные власти заявляют, что арендные платформы смогут работать и не нести ответственности за несоблюдение местных правил сдачи жилья в аренду.