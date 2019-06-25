С сегодняшнего дня магазин Prisma в Нарве открыт круглосуточно

«В прошлом году перед Рождеством и сейчас перед Ивановым днем гипермаркет в Нарве три дня работал круглосуточно, и от посещавших нас клиентов мы получили много позитивной отзывов. Пойти на этот шаг мы решились и из-за того, что у нас уже есть три круглосуточно открытых магазина в Таллинне и один в Тарту, и клиенты весьма хорошо их приняли».