Вт, 25.06.2019
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С сегодняшнего дня магазин Prisma в Нарве открыт круглосуточно

Prisma в Нарве.

ФОТО: Prisma

С сегодняшнего дня гипермаркет Prisma в Нарве работает круглосуточно. Это первый круглосуточный продуктовый магазин в этом городе. 

«Мы хотим предоставить жителям Нарвы и Ида-Вирумаа возможность совершать повседневные покупки в походящее для них время, поэтому мы решили перевести в круглосуточный режим работы уже пятый гипермаркет», – обосновала соответствующее решение региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова.

По словам Смирновой, нарвский магазин уже два раза был временно открыт круглосуточно.

«В прошлом году перед Рождеством и сейчас перед Ивановым днем гипермаркет в Нарве три дня работал круглосуточно, и от посещавших нас клиентов мы получили много позитивной отзывов. Пойти на этот шаг мы решились и из-за того, что у нас уже есть три круглосуточно открытых магазина в Таллинне и один в Тарту, и клиенты весьма хорошо их приняли».

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