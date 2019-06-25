Мэр Таллинна Михаил Кылварт принял участие во встрече М28 в Лондоне

На утренней сессии в качестве основной темы обсудили роль столиц в формировании городской политики в Европе в свете предстоящего вступления в должность нового состава Европейской Комиссии, чтобы дать сигнал о намерении быть, наряду с Европейской Комиссией и государствами-членами Союза, равноправным партнером в формировании направлений политического развития Европы и действующих в ЕС регуляций. Также обсудили, насколько служит достижению поставленных целей принятая в Амстердаме в 2016 году Программа действий городов Европы (European Urban Agenda).

В числе важнейших тем мэры 19 европейских городов обсудили вопросы окружающей среды, безопасности, миграции, экономического развития и подвижности. "Важно наладить диалог между городами и Европейской Комиссией, а также повысить значение городов в принятии решений при распределении ресурсов для решения важных городских проблем. В то же время необходимо учитывать, что большее право принятия решений подразумевает движение в направлении децентрализации на уровне государств-членов ЕС. Вопрос заключается в том, готовы ли к этому правительства", - сказал Кылварт.

Во второй части встречи участники обсудили роль городов и их возможности в Европе и по всему миру в борьбе с тревожным ростом радикализации и экстремизма. "Хотя эта проблема напрямую нас пока не коснулась, это не значит, что мы не должны быть готовы заниматься их решением. Многие считают, что экстремизм - это нечто, что приходит в страну лишь извне. В то же время политики своими неосторожными высказываниями и действиями сами могут создать условия, способствующие радикализации. Чтобы предупредить это, важно формировать чувство общности и развивать общение между людьми", - отметил мэр.