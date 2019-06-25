Украина официально остановила работу в ПАСЕ

Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает Korrespondent.net.

Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем. Также делегация обращается к президенту Украины и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.

Глава государства поблагодарил украинскую делегацию и страны, которые поддерживали украинскую инициативу не допустить возвращения России.