Украина официально остановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.
Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает Korrespondent.net.
Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.
Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем. Также делегация обращается к президенту Украины и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию.
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.
"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.
Глава государства поблагодарил украинскую делегацию и страны, которые поддерживали украинскую инициативу не допустить возвращения России.
Напомним, что сегодня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.