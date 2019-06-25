На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погибла женщина
Сегодня около четырех часов дня в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Мяэкюла произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Chrysler съехал с дороги и перевернулся через крышу. По данным Järva Teataja, в аварии погиб человек.
Оперативный дежурный Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что, по первоначальным данным, женщина, находившаяся за рулем Chrysler, который ехал в сторону Таллинна, потеряла управление над автомобилем, заехала на полосу встречного движения и съехала с дороги. В результате этого автомобиль несколько раз перевернулся через крышу.
Женщина находилась в машине одна, была пристегнута, другие машины в аварии не участвовали.
«Состояние здоровья находившейся за рулем женщины и причина, по которой автомобиль заехал на полосу встречного движения и съехал с дороги, будет выяснена в ходе возбужденного уголовного дела, но к несчастью могли привести неочевидные, на первый взгляд, вещи. Поэтому важно сосредотачиваться только на том, что происходит на дороге», - отметил он.
«В то же время напоминаю, что теплая летняя погода нагревает салоны автомобилей и это может сделать человека вялым. Поэтому важно остужать салон и до того, как ехать, выпить воды и сделать паузу во время поездки», - сказал Мыттис.