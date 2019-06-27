Фото: сначала в нем перевозили лошадей, а теперь живут люди

Как только транспортное средство для перевозки лошадей попало в руки к Дину и Джейку, рассказывает портал Kodustiil, мастера сразу поняли, что именно они из него сделают: уютный мини-дом на колесах!
«Когда мы получили этот трейлер, внутри было полно сена и навоза. Мы сняли старую обшивку, построили новый каркас и создали с помощью деревянных элементов особенную, очень уютную и необычную атмосферу», - рассказывают молодые строители.
Входящих приветствуют красивая деревянная скамейка и лестница с ящиками вместо ступенек, ведущая в спальную зону.
Для отопления в холодную погоду в мини-доме есть дровяная печка, которая быстро нагревает помещение.
Имеется и кухня с плитой и раковиной.
Больше фотографий этого мини-дома находится ЗДЕСЬ!