Чт, 27.06.2019
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Фото: сначала в нем перевозили лошадей, а теперь живут люди

Ratastel minikodu «Helga»

ФОТО: www.house-box.biz

Как только транспортное средство для перевозки лошадей попало в руки к Дину и Джейку, рассказывает портал Kodustiil, мастера сразу поняли, что именно они из него сделают: уютный мини-дом на колесах!  

«Когда мы получили этот трейлер, внутри было полно сена и навоза. Мы сняли старую обшивку, построили новый каркас и создали с помощью деревянных элементов особенную, очень уютную и необычную атмосферу», - рассказывают молодые строители.

                                                                       www.house-box.biz

ФОТО: http://www.house-box.biz/

Входящих приветствуют красивая деревянная скамейка и лестница с ящиками вместо ступенек, ведущая в спальную зону. 

                                                                       www.house-box.biz

ФОТО: http://www.house-box.biz/

Для отопления в холодную погоду в мини-доме есть дровяная печка, которая быстро нагревает помещение. 

                                                                       www.house-box.biz

ФОТО: http://www.house-box.biz/

Имеется и кухня с плитой и раковиной. 

Фото: www.house-box.biz

ФОТО: http://www.house-box.biz/

                                                                       www.house-box.biz

ФОТО: http://www.house-box.biz/

Больше фотографий этого мини-дома находится ЗДЕСЬ!

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