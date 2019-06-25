В выходные паромы перевезли рекордное число пассажиров на Сааремаа и Хийумаа

За четыре дня с 21 по 24 июня паромы компании TS Laevad на маршрутах Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа перевезли 61 005 пассажиров и более 21 130 транспортных средств, что на 20% и 17% больше, чем в прошлом году.