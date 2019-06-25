Вт, 25.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас
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В выходные паромы перевезли рекордное число пассажиров на Сааремаа и Хийумаа

Piret ja Suur Tõll Kuivastu sadamas.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

За четыре дня с 21 по 24 июня паромы компании TS Laevad на маршрутах Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа перевезли 61 005 пассажиров и более 21 130 транспортных средств, что на 20% и 17% больше, чем в прошлом году.

24 июня на обеих линиях обслужили более 18 000 человек, что является рекордным показателем для компании TS Laevad, пишет rus.err.ee.

"На линии Виртсу-Куйвасту в течение четырех дней мы перевезли 45 563 пассажиров и 15 963 транспортных средств, а на линии Рохукюла-Хельтермаа – 15 442 пассажиров и 5167 автомобилей. 24 июня паромы перевезли 18 272 пассажиров, что является рекордным показателем Иванова дня за последние пять лет", – сказала член правления TS Laevad Пилле Каубер.

Следующими популярными у пассажиров будут дни с 4 по 7 июля, когда люди будут ехать с островов в Таллинн для участия в Празднике песни и танца.

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