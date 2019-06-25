В выходные паромы перевезли рекордное число пассажиров на Сааремаа и Хийумаа

За четыре дня с 21 по 24 июня паромы компании TS Laevad на маршрутах Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа перевезли 61 005 пассажиров и более 21 130 транспортных средств, что на 20% и 17% больше, чем в прошлом году.
24 июня на обеих линиях обслужили более 18 000 человек, что является рекордным показателем для компании TS Laevad, пишет rus.err.ee.
"На линии Виртсу-Куйвасту в течение четырех дней мы перевезли 45 563 пассажиров и 15 963 транспортных средств, а на линии Рохукюла-Хельтермаа – 15 442 пассажиров и 5167 автомобилей. 24 июня паромы перевезли 18 272 пассажиров, что является рекордным показателем Иванова дня за последние пять лет", – сказала член правления TS Laevad Пилле Каубер.
Следующими популярными у пассажиров будут дни с 4 по 7 июля, когда люди будут ехать с островов в Таллинн для участия в Празднике песни и танца.