Его жизнь может быть в опасности: в Тартумаа пропал 31-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Дейна, который в Ныо, Тартумаа, ушел от друга, у которого гостил, и пропал.
Cегодня утром в полицию сообщили, что Дейн, который 21 июня ездил в гости в баню к другу в Ныо и затем направился в Тарту, до сих пор не вернулся домой. Близкие очень обеспокоены, поскольку подобное поведение мужчине не свойственно. Основываясь на собранной информации у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи его жизнь может быть в опасности. Телефон Дейна выключен.
Начиная с сегодняшнего утра полиция и близкие разыскивают мужчину. Проверены места, где он может находиться, однако его до сих пор не удалось найти.
Рост Дейна - 190 см, он худой, с короткими волосами и лысеющий. Известно, что на нем джинсы, сандалии и темная футболка. Также у него черный рюкзак и смарт-часы.
В последний раз пропавшего видели вечером 23 июня недалеко от магазина Konsum в Ныо, однако куда он направился затем, неизвестно.
Тех, у кого есть информация о возможном местоположении мужчину и тех, кто видел его с момента исчезновения, просят сообщить об этому по короткому номеру 112.