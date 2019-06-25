Пограничники задержали на Чудском и Псковском озерах три судна

Около 19 часов в воскресенье пограничники заметили, что на Псковском озере моторная лодка незаконно пересекла временную контрольную линию в направлении из Эстонии в Россию, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры. Пограничники заставы Саатсе незамедлительно передали сообщение коллегам из сопредельного государства, где лодка была задержана. Российская погранохрана назначила пятерым находившимся в лодке штраф на сумму 4000 рублей (около 56 евро).

В 14.45 в тот же день пограничники заметили, что на Чудском озере моторная лодка зашла в в зону, где действует пограничный режим. Пограничники задержали лодку и установили, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения. Экипаж лодки с пьяным капитаном был доставлен на заставу Мехикоорма, где штурману был назначен штраф в размере 40 евро.