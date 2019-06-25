Управа района Ласнамяэ продолжит сотрудничество с Московским районом Санкт-Петербурга

«У Ласнамяэ много общего с Московским районом. Это и разнообразное по составу население и исторически сложившийся профиль района, подразумевающий наличие больших промышленных предприятий и крупномасштабную жилищную застройку. Во многом схожи и стоящие перед нами вызовы и проблемы. Поэтому я намерен продолжить налаженное с Московским районом сотрудничество и найти новые возможности для взаимного обмена удачными наработками», ‒ сказал Вяэн.

Начало сотрудничеству с Московским районом было положено в 2016 году. За прошедшие три года представители управы и образовательных учреждений Ласнамяэ ознакомились и поделились наработками с образовательными, социальными и молодежными учреждениями Московского района. При поддержке управы танцевальный коллектив «Солнышко» Ласнамяэской русской гимназии принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге международном хореографическом конкурсе «Эталон», откуда ребята вернулись с несколькими наградами, а руководитель ансамбля Инна Степанова ‒ с медалью Терпсихоры «За сохранение музыкальной культуры».