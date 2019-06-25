Вт, 25.06.2019
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Легендарный Центральный рынок сменил владельца

Центральный рынок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Собственник Рынка Балтийского вокзала Astri Grupp расширяет свою деятельность в Таллинне, купив Центральный рынок, принадлежавший Turukaubanduse AS.

До введения в действие детальной планировки рынком продолжит оперировать прежний собственник. Для посетителей рынка и торговцев поначалу ничего не изменится, и рынок будет работать, как прежде, сообщила во вторник BNS пресс-служба компании.

По словам руководителя Astri Grupp Анне Аланд, пока еще рано говорить, что будет на территории Центрального рынка в будущем. «Мы создаем многофункциональные среды, покрывающие потребности очень широкой целевой группы. Похожие планы у нас есть и в отношении Центрального рынка. Рынок, конечно, останется, но в ходе планировки будет определена его точная концепция», – сказала Аланд.

Astri Grupp – это группа предприятий, основанных на эстонском капитале. Она занимается главным образом развитием торговой недвижимости, а также оказанием услуг, связанных с арендой и администрированием. Astri Grupp принадлежат Рынок Балтийского вокзала и центр DEPOO в Таллинне, торговый центр Lõunakeskus в Тарту, Pärnu Keskus в Пярну, Astri Keskus и Fama Keskus в Нарве.

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