Легендарный Центральный рынок сменил владельца

До введения в действие детальной планировки рынком продолжит оперировать прежний собственник. Для посетителей рынка и торговцев поначалу ничего не изменится, и рынок будет работать, как прежде, сообщила во вторник BNS пресс-служба компании.

По словам руководителя Astri Grupp Анне Аланд, пока еще рано говорить, что будет на территории Центрального рынка в будущем. «Мы создаем многофункциональные среды, покрывающие потребности очень широкой целевой группы. Похожие планы у нас есть и в отношении Центрального рынка. Рынок, конечно, останется, но в ходе планировки будет определена его точная концепция», – сказала Аланд.