В Таллинне станет на 200 электросамокатов больше

Пресс-секретарь Bolt Карин Казе пока не смогла назвать дату, когда именно на улицах Таллинна появится еще пара сотен электросамокатов. Она отметила, что фирма ожидала спрос на услугу, но не расчитывала, что интерес будет настолько большим.

Сейчас к полудню аккумуляторы большинства самокатов уже пустые, и Казе надеется, что благодаря увеличению числа самокатов люди смогут ездить на них и вечером.

Она отметила, что по сравнению с жителями Парижа и Мадрида, эстонцы хорошо обращались с техникой в первые дни, когда услуга аренды только появилась.