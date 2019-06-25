В Доме Хопнера состоится лекция историка моды Марины Скульской

Средние века часто называют мрачными, но в истории Европейской моды эта эпоха, охватывающая более семи столетий, была одной из самых ярких и плодотворных. Само понятие моды в ее современном смысле — с непредсказуемыми и неизбежными сменами стилей — отсылает нас к середине XIV века, когда мужчины стали носить приталенные, идеально скроенные и невероятно короткие жакеты, открывающие ноги, затянутые в разноцветные, часто украшенные вышивкой и аппликацией штаны-чулки.

Чулки, подвязки, легинсы, трусики «боксеры» на практичных кулисках и миниатюрные «слипы»; ушанки и укрепленные картоном цилиндры; короны и королевские мантии; разнообразные пуховики, защищавшие рыцарей и преображавшие их фигуры; шнуровка, соединявшая все части костюма, и еще сжимавшая торсы дам задолго до появления первых корсетов; сложнейшие технологии окраски тканей и уникальные инструменты для огранки драгоценных камней; мыло для стирки и ароматные смеси для принятия ванн, отпугивания злых духов и предотвращения беременности… все это было придумано в Средние века.

Именно тогда возникли традиции и ритуалы, многие из которых мы чтим до сих пор: ухаживание с обязательными подарками, официальная помолвка, сохранение локона новорожденного, трепетное отношение к драгоценному постельному белью — приданному невесты, и к нательной рубашке, в которой рождаются счастливчики и которую готовы отдать ближнему щедрые люди, даже если эта рубашка последняя. Символика цветов — красного, белого, золотого, синего, зеленого, черного, тесно связанная как с христианской, так и со светской культурой Средневековья, по-прежнему актуальна.

Эпоха Средневековья — это невероятный сплав античных, варварских, восточных и совершенно новых представлений о красоте, мастерстве, искусстве, любви, поэзии и устройстве мира. Ждем вас на новой лекции историка моды Марины Скульской в Доме Хопнера 12 июля в 19.00.

Информация о билетах: ljagu.roman@gmail.com, тел. 56 156 522.