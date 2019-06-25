Самолет. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского (ЦАГИ) разработал концепт гражданского пассажирского авиалайнера увеличенной дальности и скорости.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦАГИ, сообщаются некоторые параметры будущего воздушного судна, заказ на разработку которого поступил из минпромторга.

Судя по документу, речь идет о создании самолета на 200-250 пассажиров с дальностью до девяти тысяч километров.

Сходными характеристиками обладает новейший узкофюзеляжный самолет компании Airbus A321XLR. Планируется, что он сможет перевозить более 200 пассажиров на расстояние до 8300 километров.

Презентация этого проекта прошла на авиасалоне Ле Бурже 2019. Правда, сам самолет пока не готов. На салоне показывали только презентацию проекта.

Boeing также разрабатывает новый пассажирский самолет в схожем сегменте. Официально параметры нового самолета компания не раскрывала.

В заявлении пресс-службы института говорится, что их действительно интересует этот сегмент авиарынка.

"В настоящее время во всем мире возрастает интерес к новым самолетам умеренной пассажировместимости (200-250 мест), способным преодолевать расстояния свыше 8 тысяч километров и долетать из Европы до восточного побережья США. Естественно, и в нашей стране с ее огромными территориями такая машина будет востребована", - говорится в заявлении.

Там же говорится, что одна из задач, которая стоит перед создателями самолета, - снижение расхода топлива на 30-35%.

Новый самолет или новый МС-21?

В сообщении ЦАГИ параметры фюзеляжа нового самолета приводятся в общих чертах - типовой фюзеляж круглого сечения.

Чуть больше информации о новых крыльях, их для нового самолета разрабатывается два варианта: со стреловидностью 30 градусов, второе - "с чуть большей".

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев не исключает, что ЦАГИ может разрабатывать новую версию будущего российского авиалайнера МС-21, презентация которого состоится в конце августа на подмосковном авиасалоне МАКС-2019.

Эксперт обратил внимание на то, что если бы "Иркут" планировал создание новой модификации МС-21 с увеличенной дальностью и скоростью, то ему точно потребовалось бы новое крыло.

"Мы видим, что речь идет не столько о каких-то революционных проектах, речь идет о достаточно традиционной компоновке. И, в первую очередь, поиске конфигурации крыла, которое позволило бы добиться повышения крейсерской скорости", - отметил эксперт.

"Из всей продуктовой линейки ОАК только перспективный и пока еще не имеющий облика МС-21-400 мог бы быть получателем нового крыла", - сказал Пантелеев.

Тем не менее в пресс-релизе ЦАГИ каких-либо упоминаний о действующих либо перспективных авиастроительных программах нет.