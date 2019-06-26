Представительский маклерский договор защищает продавца недвижимости

Слова «эксклюзивное представительство» для многих звучат пугающе. Люди опасаются: если они оформят письменный договор с одной риэлторской компанией и одним маклером, это ограничит их возможности. На самом деле ситуация противоположная: эксклюзивный маклерский договор увеличивает шансы не только быстро найти покупателя на недвижимость, но и получить за нее желаемую цену. Подписав такой договор, маклер берет на себя обязательство использовать все доступные для продвижения объекта на рынке средства и быть постоянно на связи с клиентом, говорит руководитель по обучению Arco Vara Леаника Ярве.

«Во-первых, маклер занимается продажей объекта со стопроцентной отдачей. Мы проводим тщательный анализ рынка, оцениваем объект с помощью профессионального оценщика, готовим план маркетинга и продаж. Мы направляем покупателей в тот банк, где они заключат наиболее выгодный кредитный договор», - продолжает Ярве.

Кроме того, маклер, подписав соглашение, обязуется сообщить о поступившем в продажу объекте всем действующим в Эстонии маклерам по недвижимости. По словам Ярве, на интернет-форуме маклеров, к которому клиенты не имеют доступа, зарегистрированы более тысячи маклеров. Бывает, что покупатель – это клиент другого маклера, а иногда заинтересованных так много, что продавец имеет возможность выбора. Случается даже, что начинаются торги на повышение.

Во-вторых, заключив эксклюзивный договор, маклер обязуется предоставлять клиенту постоянную обратную связь. Маклер фиксирует в специальной компьютерной программе всю свою деятельность: презентации, дни клиентов, публикации в Facebook, платные публикации и реклама в других социальных сетях, заказанные фотографии, флайеры, проспекты и буклеты.

Программа собирает информацию, добавляет к ней количество просмотров объекта на порталах недвижимости, создает отчет и раз в неделю отправляет его клиенту по электронной почте. Так у продавца недвижимости есть полный обзор маклерской деятельности.