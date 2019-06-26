Представительский маклерский договор защищает продавца недвижимости

Продавцу недвижимости не стоит беспокоиться, подписывая этот эксклюзивный договор с бюро недвижимости, скорее наоборот: нервничать должны те, у кого нет такого соглашения с маклером, пишет Kodustiil.
Слова «эксклюзивное представительство» для многих звучат пугающе. Люди опасаются: если они оформят письменный договор с одной риэлторской компанией и одним маклером, это ограничит их возможности. На самом деле ситуация противоположная: эксклюзивный маклерский договор увеличивает шансы не только быстро найти покупателя на недвижимость, но и получить за нее желаемую цену. Подписав такой договор, маклер берет на себя обязательство использовать все доступные для продвижения объекта на рынке средства и быть постоянно на связи с клиентом, говорит руководитель по обучению Arco Vara Леаника Ярве.
«Во-первых, маклер занимается продажей объекта со стопроцентной отдачей. Мы проводим тщательный анализ рынка, оцениваем объект с помощью профессионального оценщика, готовим план маркетинга и продаж. Мы направляем покупателей в тот банк, где они заключат наиболее выгодный кредитный договор», - продолжает Ярве.
Кроме того, маклер, подписав соглашение, обязуется сообщить о поступившем в продажу объекте всем действующим в Эстонии маклерам по недвижимости. По словам Ярве, на интернет-форуме маклеров, к которому клиенты не имеют доступа, зарегистрированы более тысячи маклеров. Бывает, что покупатель – это клиент другого маклера, а иногда заинтересованных так много, что продавец имеет возможность выбора. Случается даже, что начинаются торги на повышение.
Во-вторых, заключив эксклюзивный договор, маклер обязуется предоставлять клиенту постоянную обратную связь. Маклер фиксирует в специальной компьютерной программе всю свою деятельность: презентации, дни клиентов, публикации в Facebook, платные публикации и реклама в других социальных сетях, заказанные фотографии, флайеры, проспекты и буклеты.
Программа собирает информацию, добавляет к ней количество просмотров объекта на порталах недвижимости, создает отчет и раз в неделю отправляет его клиенту по электронной почте. Так у продавца недвижимости есть полный обзор маклерской деятельности.
По словам Ярве, заключение представительского договора с профессиональным маклером престижной риэлторской компании гарантирует лучший сервис. «Мы все знаем, что время - это деньги. Бывает, что частный маклер, работающий за небольшую комиссионную плату, только и сделает, что выложит на портал объявление, а через три месяца позвонит продавцу с предложением понизить цену. Поскольку посредническая плата такого маклера очень мала, он не мотивирован быстро продать объект. Поэтому такой маклер после первого же просмотра заставляет покупателя понизить цену, чтобы не упустить этого покупателя и завершить сделку. Чем меньше бюро недвижимости и чем меньше о нем информации, тем осторожнее должен быть продавец», - объясняет Ярве.