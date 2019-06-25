Бывший таксист, устроивший стрельбу в Теллискиви, брызнул в лицо клиенту перцовым газом

Три-четыре года назад в Postimees обратился Кристо (настоящее имя редакции известно - прим. ред.), который проводил время с друзьями в Таллинне и после вечеринки вместе с дядей и мужем сестры заказал такси, чтобы вернуться обратно в Кейла. «Подошел к случайному таксисту около клуба Hollywood», - рассказал Кристо. Этим таксистом был Райво Юримяэ.

Кристо рассказал, что на полпути в Кейла его дядя спросил, есть ли у кого-то деньги, чтобы заплатить таксисту наличными. «После этого его выкинули и ударили в лицо», - рассказал Кристо.

«А мы с мужем сестры продолжили спать в машине и прибыли в Circle K. Там я снял деньги, отдал их таксисту и мне брызнули в лицо из перцового баллончика», - сказал Кристо, по словам которого, это был перцовый газ для охотников, предназначенный для отпугивания медведей. Кристо рассказал, что сначала не понял, почему это случилось, однако затем выяснилось, что он отдал таксисту под залог свой телефон. «Я остался без телефона и мне брызнули перцовым газом в лицо. Я побежал на заправку, вызвали охранников и полицию», - рассказал Кристо, по словам которого, произошедшее сразу начали расследовать.

Никакой компенсации Кристо не получил. «Полиция сказал, что у этого человека настолько криминальное прошлое, что можно подать заявление, но над ним столько судебных исполнителей, что ты все равно ничего не получишь», - сказал он.

Как сообщила полицию, покончивший с собой на Набалу предполагаемый стрелок Райво Юримяэ ранее был фигурантом двух расследований в 2016 и 2018 годах, когда у него случился конфликт с клиентами. «В обоих случаях полиция выяснила обстоятельства, однако преступление не было подтверждено и обвинение никому не было предъявлено, поскольку речь шла о ситуациях, где слово одного человека было против слова другого, одна сторона утверждала, что на нее напали, другая - что это была самооборона», - прокомментировала полиция.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртласе, которая руководит уголовным делом, ранее говорила, что у Юримяэ были проблемы с клиентами. «Клиенты писали заявления на него, однако уголовные дела прекращались, так как доказательств не было», - сказала она.

Последние два месяца Юримяэ работал таксистом под торговым знаком Vaba Takso.

К настоящему моменту полиция выслушала показания нескольких свидетелей и проверила все наводки, чтобы получить как можно более точный обзор хода стрельбы в Теллискиви, однако мотив стрелявшего по-прежнему неясен.

По словам руководителя отдела преступлений против личности Департамента полиции и погранохраны Эстонии Хиско Вареса, нет оснований полагать, что подозреваемый в стрельбе на улице Теллискиви знал жертв или как-то соприкасался с ними ранее. «Пытаемся понять, что происходило у мужчины в голове, и почему случилось такое трагическое событие, но поскольку подозреваемый мертв, вопрос о мотивах его действий может остаться без ответа», - сказал Варес.

Когда в пятницу полиция проверила находящийся в центре Таллинна дом предполагаемого стрелка, то убедилась в том, что автомобиль, которым пользовался мужчина, стоял рядом с домом, таким образом, есть основание полагать, что после совершения преступления мужчина ушел пешком с места происшествия. Полиция считает, что он прибыл в Набала на общественном транспорте. «Это знание не дает важной информации о мотивах совершенного», - отметил Варес.