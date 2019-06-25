Рейнсалу выразил поддержку министру иностранных дел Украины

Рейнсалу подтвердил свою позицию и назвал достойным сожаления шаг ПАСЕ, дающий России возможность вернуться в члены ассамблеи.

"В интересах безопасности и ценностей Европы непреклонно противостоять деятельности агрессора и поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии", - подчеркнул он.

Рейнсалу подчеркнул, что хотя это маловероятно, он все же надеется, что Парламентарная ассамблея совета Европы завтра отклонит предложение о предоставлении полномочий делегации России, поскольку Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, в том числе незаконной аннексией Крыма.

"Но если это случится, то следует рассмотреть дополнительные шаги, чтобы у России не складывалось впечатление, что агрессор получил моральное признание",- сказал Рейнсалу.