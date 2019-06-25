Вт, 25.06.2019
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Рейнсалу выразил поддержку министру иностранных дел Украины

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Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник в состоявшейся по телефону беседе с министром иностранных дел Украины Павло Климкиным выразил безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины.

Рейнсалу подтвердил свою позицию и назвал достойным сожаления шаг ПАСЕ, дающий России возможность вернуться в члены ассамблеи.

"В интересах безопасности и ценностей Европы непреклонно противостоять деятельности агрессора и поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии", - подчеркнул он.

Рейнсалу подчеркнул, что хотя это маловероятно, он все же надеется, что Парламентарная ассамблея совета Европы завтра отклонит предложение о предоставлении полномочий делегации России, поскольку Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, в том числе незаконной аннексией Крыма.

"Но если это случится, то следует рассмотреть дополнительные шаги, чтобы у России не складывалось впечатление, что агрессор получил моральное признание",- сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Рейнсалу за поддержку и выразил надежду, что эффективное сотрудничество продолжится.

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