Ср, 26.06.2019
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Полезные советы: как оформить стены в детской

Ребенок в детской. Снимок иллюстративный.

ФОТО: homester.com.ua

Отдавая целую комнату в личное распоряжение ребенка, необходимо помнить о том, что она должна отвечать определенным требованиям. Например, отличное естественное и искусственное освещение, натуральность используемых материалов и практичность покрытий стен и пола являются первоочередными критериями, по которым можно судить о качестве обустройства комнаты для детей, пишет Homester.

Стены детской – это, можно сказать, живое полотно, с помощью которого вы можете создать доброе и радостное настроение во всей комнате. Но прежде чем приступить к оформлению поверхности, не стоит забывать о том, что

  • материалы для покрытия стен здесь должны быть безопасными, дышащими, натуральными: дерево, бумажные обои, акриловые краски на водной основе наилучшим образом подойдут для данного помещения;
  • стены довольно часто придется мыть или протирать влажной губкой, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы покрытие было влагостойким.

Основным цветом стен детской должен стать нейтральный оттенок: нежно-зеленый, светло-серый, белый, серебристо-розовый, золотисто-желтый, бледно-голубой, бежевый, какао. На таком фоне будет легче использовать яркие детали, а интерьер получится более стильным и универсальным.

А вот ЗДЕСЬ собраны самые интересные и наиболее практичные способы оформления стен, которые в детской будут долгое время актуальны и, что немаловажно, интересны вашим детям.

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