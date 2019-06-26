Полезные советы: как оформить стены в детской

Стены детской – это, можно сказать, живое полотно, с помощью которого вы можете создать доброе и радостное настроение во всей комнате. Но прежде чем приступить к оформлению поверхности, не стоит забывать о том, что

материалы для покрытия стен здесь должны быть безопасными, дышащими, натуральными: дерево, бумажные обои, акриловые краски на водной основе наилучшим образом подойдут для данного помещения;

стены довольно часто придется мыть или протирать влажной губкой, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы покрытие было влагостойким.

Основным цветом стен детской должен стать нейтральный оттенок: нежно-зеленый, светло-серый, белый, серебристо-розовый, золотисто-желтый, бледно-голубой, бежевый, какао. На таком фоне будет легче использовать яркие детали, а интерьер получится более стильным и универсальным.