Не попавшим на праздник танцорам разрешено участвовать в шествии

Колонна шествия Праздника песни и танца удлинится почти на 500 участников, но это не окажет влияния на логистику и меры безопасности, передает Rus.ERR.
Пресс-секретарь фонда Праздника песни и танца Карл-Руубен Соолеп сообщил ERR, что совет фонда разрешил принять участие в шествии XXVII Праздника песни и XX Праздника танца коллективам, которые не прошли отборочные туры.
Желание участвовать в шествии изъявили 459 танцоров, из 4600, не прошедших второй предварительный тур.
Совет посчитал, что такое число людей не сильно повлияет на логистические решения и меры безопасности шествия, и решил по случаю юбилея праздника предоставить возможность желающим принять участие в шествии.
Совет отмечает, что права, предоставленные аккредитованным на празднике сторонам, на них не распространяются: участники сами должны позаботиться о транспорте, питании и возможном жилье.