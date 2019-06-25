Вт, 25.06.2019
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Не попавшим на праздник танцорам разрешено участвовать в шествии

Певческий праздник в Тарту. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Колонна шествия Праздника песни и танца удлинится почти на 500 участников, но это не окажет влияния на логистику и меры безопасности, передает Rus.ERR.

Пресс-секретарь фонда Праздника песни и танца Карл-Руубен Соолеп сообщил ERR, что совет фонда разрешил принять участие в шествии XXVII Праздника песни и XX Праздника танца коллективам, которые не прошли отборочные туры.

Желание участвовать в шествии изъявили 459 танцоров, из 4600, не прошедших второй предварительный тур.

Совет посчитал, что такое число людей не сильно повлияет на логистические решения и меры безопасности шествия, и решил по случаю юбилея праздника предоставить возможность желающим принять участие в шествии.

Совет отмечает, что права, предоставленные аккредитованным на празднике сторонам, на них не распространяются: участники сами должны позаботиться о транспорте, питании и возможном жилье.

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