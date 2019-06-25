Таможенники нашли новый способ борьбы с запрещенными посылками

Представители Налогово-таможенного департамента будут отрабатывать со служебными собаками приемы по нахождению наркотических веществ или табачных изделий в почтовых отправлениях на складе DPD в Йыхви, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Утро вторника для работников Йыхвиского пересылочного пункта фирмы DPD оказалось необычным: дополнительный контроль их работы провели три собаки Налогово-таможенного департамента, искавшие в посылках запрещенные к пересылке вещества. Одни собаки научены искать наркотические вещества, другие – табачные изделия.
Налогово-таможенный департамент и логистическое предприятие DPD Eesti заключили договор, согласно которому на складе в Йыхви будут проходить постоянные тренировки собак, совмещенные с проверками посылок. Это первый подобный договор в Эстонии.