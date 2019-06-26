Ср, 26.06.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс

Квартиросъемщик решил продать квартиру, которую снимает

Москва. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Жительница Москвы сдала внаем принадлежащую ей квартиру в Хамовниках, а через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже своей недвижимости, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт Росреестра, куда женщина обратилась с жалобой.

Автором объявления оказался квартиросъемщик. Он предлагал купить у него квартиру по доверенности от собственника, которую женщина не оформляла. При этом фотографии и описание объекта жилец скопировал из ранее опубликованного хозяйкой объявления о сдаче квартиры внаем.

По обращению собственницы начата проверка. «Заключая договоры [аренды жилья], необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность (...). В качестве профилактических мер мы рекомендуем эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов», — прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ