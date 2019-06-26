Ср, 26.06.2019
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Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: эстонские политики не умеют оценивать ситуацию

Яна Тоом.

ФОТО: Erik Tikan / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Депутат Европейского парламент Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию, пишет rus.err.ee.

"Результат хороший. Он плохой для Эстонии, но не в контексте российской угрозы или чего-то еще, а в том смысле, что мы, видимо, еще недостаточно адекватно оцениваем внешнеполитические процессы, потому что мы оказались в очень ясном меньшинстве. Было подано 222 поправки, из них была принята одна. Совершенно очевидно, что наши политики, наши дипломаты не умеют оценивать ситуацию", - прокомментировала Яна Тоом в интервью "Актуальной камере".

Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации. 

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