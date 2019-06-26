Российского чемпиона мира дисквалифицировали за допинг на четыре года

Биатлонисты были отстранены по результатам проверки базы данных Московской лаборатории. Печенкин и Чернышов оказались виновными в нарушении антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами — их признали участниками организованной допинг-схемы. Дисквалификация обоих спортсменов отсчитывается с 21 июня 2019 года.

Также IBU аннулировал результаты Печенкина в период с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года, результаты Чернышева аннулированы с 17 июля 2014 до настоящего времени.