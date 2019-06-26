Ср, 26.06.2019
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Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр

Брейк-данс

ФОТО: Viktor Burkivski

Брейк-данс временно включен в программу Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, сообщает lenta.ru.

Помимо брейк-данса, в программу предварительно включены серфинг, скейтбординг и скалолазание. Окончательное решение будет принято в 2020 году.

«Предложенные дисциплины соответствуют олимпийской повестке 2020 года. Соревнования станут более разнообразными. Это даст нам возможность наладить контакт с новым поколением болельщиков», — заявил президент МОК Томас Бах. В марте стало известно, что Бах одобрил включение брейк-данса в программу летних Игр.

На юношеских Олимпийских играх-2018, прошедших в Аргентине, уже состоялись соревнования по брейк-дансу. В них приняли участие юноши и девушки, были представлены и смешанные команды.

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