Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр

Помимо брейк-данса, в программу предварительно включены серфинг, скейтбординг и скалолазание. Окончательное решение будет принято в 2020 году.

«Предложенные дисциплины соответствуют олимпийской повестке 2020 года. Соревнования станут более разнообразными. Это даст нам возможность наладить контакт с новым поколением болельщиков», — заявил президент МОК Томас Бах. В марте стало известно, что Бах одобрил включение брейк-данса в программу летних Игр.