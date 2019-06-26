Молодожены погибли в устроенном 20-летним футболистом ДТП
20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов.
Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление. В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.
Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.
Muy lamentable que los planes de una pareja de recién casados se hayan truncado de esta manera. Lamentable también que el joven jugador de futbol Joao Malek haya afectado su futuro y ahora deba enfrentar consecuencias legales. pic.twitter.com/cokNza1fbM— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2019