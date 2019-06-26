Ср, 26.06.2019
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Молодожены погибли в устроенном 20-летним футболистом ДТП
Видео аварии

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов.

Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление. В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.

Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.

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