Ехавшая в такси по улице Теллискиви семья чудом не погибла от пуль

Когда Тангиев обнаружил на машине отверстие от пули, он осмотрел багажник, но пулю так и не нашел.

Тем же утром он обратился к полицейским, находившимся на месте происшествия, и показал свой автомобиль. Тангиев стал важным свидетелем в этом деле.

Следователи осмотрели машину, но даже с помощью служебной собаки пулю обнаружить не удалось. Также в аэропорту был проверен багаж немецкой семьи. Тоже безрезультатно. Теперь машина стоит на парковке Пыхьяской префектуры, так как поиски пули еще не закончились.

К сожалению, это доставило Тангиеву дополнительную головную боль, так как машина кормила его семью. И теперь ему нужно где-то взять деньги, чтобы обеспечить семью, а также платить лизинг за автомобиль. Также машину придется отремонтировать, потому что на поврежденной машине ездить нельзя.

«Я пытался объяснить в банке, что я какое-то время не смогу выплачивать лизинг, потому что остался без рабочей машины. Дохода-то нет. Но банковского работника это не сильно интересовало», - посетовал он. Тангиев надеется, что выданная Департаментом полиции и погранохраны справка как-то повлияет на мнение банка.

«У меня скоро ребенок должен родиться. Жена в декрете. Я один работаю. Не знаю, как и быть теперь», - подытожил спасший немецкую семью таксист.

Вчера стало известно, что таксист, получивший ранение на столичной улице Теллискиви, находится в стабильном состоянии.

Согласно сообщениям, из-за полученных ранений водитель такси Сергей был введен в искусственную кому, из которой сегодня вышел.

По словам близких, Сергей способен контактировать. На сегодняшний день положение стабильное, но по-прежнему тяжелое. Семья находится в больнице рядом с пациентом.

В Сергея попали четыре пули. В минувшую пятницу около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Получивших ранения мужчин доставили в больницу, где один из них, 32-летний Максим, скончался.

Стрелявший, 30-летний Райво Юримяэ, в тот же день совершил самоубийство.