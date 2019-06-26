Огонь XXVII Праздника песни и XX Праздника танца сейчас в Ида-Вирумаа

А 10 часов утра огонь будут приветствовать в порту Нарва-Йыэсуу, откуда эстафета направится в Силламяэ, Вока и Тойла. После полудня торжественная процессия пройдет по маршруту Кохтла-Ярве – Люганузе – Кохтла-Ныммк и к вечеру достигнет зольных отвалов.

Каждый уезд, принимая и храня огонь, сможет показать свои культурно-исторические места и людей, которые оставили глубокий след в истории культуры.

В общей сложности по маршруту огня в различных культурно-исторических местах будет сделано 450 остановок. Для жителей островов носителями самобытности на протяжении веков являлись приходы, поэтому маршрут юбилейного огня пройдет через разные приходы, в которых носят местные народные костюмы, исполняют свои песни и говорят на диалекте своего прихода.

На случай больших скоплений народа имеется особое техническое решение – высокая подставка для огня, работающая на газе, с которой огонь виден издалека. При помощи специальных приспособлений люди взять частичку праздничного огня себе.

Имеется и интерактивная карта передвижения огня, для создания которой Сааремааская фирма NaviCup ранней весной проехала 4200 километров по маршруту следования огня, заезжая в каждый закоулок и уголок, чтобы с делать карту максимально точной. Интерактивную карту можно посмотреть на сайте Праздника песни и танца, а также в мобильном приложении, в котором помимо всего прочего, можно следить за передвижением огня в реальном времени.

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца «Моя любовь» — это своеобразная увертюра к юбилейному празднику, который несет в себе традиции и мощь Праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии.

В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея Праздника песни. В Таллинн, на стадион "Калев", огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению Праздника танца.

На башне-маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером после торжественного шествия участников праздника.