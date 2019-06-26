Огонь XXVII Праздника песни и XX Праздника танца в среду Находится в Ида-Вирумаа

А 10 часов утра огонь будут приветствовать в порту Нарва-Йыэсуу, откуда эстафета направится в Силламяэ. Вока и Тойла. После полудня торжественная процессия пройдет по маршруту Кохтла-Ярве – Люганузе – Кохтла-Ныммк и к вечеру эстафета достигнет зольных отвалов.

Каждый уезд, принимая и храня у себя огонь, сможет показать свои культурно-исторические места, а также людей, которые оставили глубокий след в истории культуры.

В общей сложности по маршруту огня в различных культурно-исторических местах будет сделано 450 остановок. Для жителей островов сильным носителем самобытности на протяжении веков были приходы, поэтому маршрут юбилейного огня пройдет через различные приходы, где носят народные костюмы этого прихода, исполняют свои песни и говорят на диалекте своего прихода.

Для больших скоплений народа имеется особое техническое решение – большая подставка для огня, работающая на газе, с которой огонь виден издалека. Также с этой подставки люди могут со своими приспособлениями взять с собой частичку праздничного огня.

Для передвижения огня также имеется интерактивная карта, для создания которой Сааремааская фирма NaviCup ранней весной проехала 4200 километров по маршруту следования огня, заезжая в каждый закоулок и уголок, для того чтобы карта была как можно точнее. Интерактивную карту можно посмотреть на сайте праздника песни и танца, а также в мобильном приложении, в котором по мимо всего прочего, можно также в реальном времени следить за движением огня.

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца «Моя любовь» — это своеобразная увертюра к юбилейному празднику, который несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии.

В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни. В Таллинн, на стадион "Калев", огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца.

На башне-маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером после торжественного шествия участников праздника.