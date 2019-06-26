Сегодня ПАСЕ рассмотрит вопрос о подтверждении полномочий российской делегации

Июньская сессия проходит в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Поздно вечером в понедельник ПАСЕ приняла поправки в регламент, которые открыли возможность для возвращения в ассамблею делегации РФ. Во вторник российская делегация вернулась в ассамблею. Однако подтверждение полномочий российской делегации было опротестовано и отложено на 24 часа.

Голосование по этому вопросу поставлено первым пунктом вечернего пленарного заседания ассамблеи.

В то же время голосование по избранию нового генерального секретаря СЕ начнется в среду утром и продлится весь день. Оно будет тайным, и итоги будут подведены вечером.

Российская делегация заявила, что не придет на утреннюю часть заседания, поскольку сможет участвовать в выборах генсека только после подтверждения ее полномочий.

Таким образом делегация придет на вечернюю часть заседания к 15:30 по страсбургскому времени (16:30 по Таллинну). В случае, если полномочия будут подтверждены, члены делегации примут участие в выборах генсека СЕ. Если же полномочия не будут подтверждены или будут введены хоть какие-то санкции в отношении России, то делегация уедет с сессии.

На должность генсека СЕ претендуют два кандидата - глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Действующий генсек СЕ Турбьёрн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле 2019 года в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

В резолюции и рекомендации, базирующихся на докладе депутата от Нидерландов Тини Кокса, поэтапная процедура включала "уведомление соответствующего государства-участника, ряд конкретных и определенных шагов, таких, как скоординированный диалог с этим государством". Кроме того, предусматривалось учреждение специальной мониторинговой процедуры, включающей совместную целевую группу, обнародование публичного заявления, в заключение - принятие решения на основе статей седьмой, восьмой или девятой Устава СЕ, которое предусматривает приостановку или выход из организации.

Для каждого из этих шагов должно быть установлено фиксированное время по совместной договоренности ПАСЕ, Комитета министров СЕ (КМСЕ) или генерального секретаря. Эти процедуры должны запускаться ПАСЕ, КМСЕ или генсеком организации, и все три стороны должны в них участвовать.