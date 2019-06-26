Молодежь из трудовой дружины G4S помогает береговой охране

Дружинников вы узнаете по красным футболкам с надписью «rannavalve abiline» («помощник береговой охраны») на спине. «Хотя все наши подростки прекрасно плавают, спасать кого-то они пока не будут; их задача – помогать спасателям на воде предотвращать опасные ситуации», – сказала руководитель дружины Эсме Кассак. Дружинники G4S патрулируют пляж, следят за благоустройством и раздают детям ленты-браслеты, на которых родители могут написать свой номер телефона.

«У многих участников дружины G4S, помогающих береговой охране, позже возникает желание стать береговыми охранниками. В этом купальном сезоне в нашей береговой охране работают несколько бывших дружинников», – отметила Кассак.

Чтобы получить максимально разнообразный опыт, молодежь не только помогает береговой охране, но и раз в неделю сортирует в Центре повторного использования пожертвованные вещи и комплектует продовольственные наборы в Таллиннском продуктовом банке.

В начале июля дружинники G4S примут участие в одном из главных событий этого лета – Празднике песни и танца, где их помощь потребуется на велопарковках. Как и в прошлом году, в июле планируется провести толоку в Таллиннском зоопарке.

Прежде чем приступить к работе, дружинники прошли состоящее из двух частей обучение. Специалист по информации о карьере из Кассы страхования от безработицы Криста Нийт рассказала подросткам о Трудовом праве и безопасности труда, чтобы подготовить их к дальнейшей трудовой жизни.

В день практики молодежь обучали на пляже спасатели на воде G4S. В бассейне дружинники под руководством тренера Павла Ануфриева – бывшего берегового охранника – оттачивали навыки плавания и изучали первичные приемы спасения.