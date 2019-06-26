Российский хоккеист включен в зал славы НХЛ

В этом году включения в Зал славы удостоились Сергей Зубов, Вацлав Недомански, Ги Карбонно, Джерри Йорк, Джим Рутерфорд и Хэйли Викенхайзер.
Зубов стал девятым россиянином, который вошел в Зал хоккейной славы.
В НХЛ Зубов, выступавший на позиции защитника, играл за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), а также стал обладателем золота Олимпиады (1992).
За 1068 матчей в лиге набрал 771 (152+619) очко.
В настоящее время Зубов занимает пост главного тренера «Сочи».
«Знаете, этот звонок из Зала славы был одним из тех моментов, которые стоят в жизни особняком. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне. Звонка совсем не ждал. Разве что жена иногда что-нибудь говорила на этот счёт, но сам я, закончив играть, начал тренерскую карьеру. А тренерская работа — она такая, знаете ли, всепоглощающая. Требует практически всего твоего времени и усилий. Ни о чём другом даже подумать не успеваешь. Когда мне было 18 лет, я приехал на турнир в Канаду в составе национальной сборной и впервые получил шанс побывать в Зале хоккейной славы. Конечно, в тот день мне даже присниться не могло, что когда-нибудь сам стану его частью. Хорошо знаю, какое количество ребят заслуживают включения в Зал славы. Но счастлив, что сегодня из Торонто набрали именно мой номер», — приводит слова Зубова «Чемпионат».