Фото: приводя в порядок двор, хозяева дома нашли нечто неожиданное

Дело было в британском Кенте: Келли и Шин Уэбб купили дом три года назад, а находящееся под землей бомбоубежище времен Второй мировой войны обнаружили только сейчас, сообщает Daily Mail.

Келли Уэбб и ее сын Рили около находки. ФОТО: KMG / SWNS / KMG / SWNS

Так называемые бомбоубежища Андерсона, изготовленные в 1930-х годах, миллионы семей использовали для укрытия во время бомбовых ударов Германии во Вторую мировую войну. Обычно их делали из стали, но бункер, найденный во дворе дома Уэббов, сверху еще и забетонирован, а это очень редкое решение. Местный историк считает, что после войны это укрытие некоторое время использовалось как мастерская.

Семья Уэбб сейчас усердно трудится, чтобы откопать исторический объект. «Находка произвела на нас сильное впечатление. Сначала появилась крыша, а затем лестница, ведущая куда-то вниз...», - говорит Келли Уэбб.

Бомбоубежище внутри. ФОТО: KMG / SWNS / KMG / SWNS

«Это фрагмент истории, который вызывает много вопросов и заставляет задуматься о прошлом. Например, почему этот бункер был не как все, а покрыт сверху бетоном, пользовалась ли им одна семья или кто-то еще. Здесь даже было электричество», - говорит Уэбб.

Семья планировала разбить на этом месте красивый газон, но теперь планы изменились, и в любом случае бункер будет выставлен на всеобщее обозрение. Сыновья Уэббов будут играть в нем, а хозяйка планирует привести внутреннее помещение в порядок, сделав легкий ремонт, но электроснабжение возобновлять не планирует.