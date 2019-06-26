Дайте дурам длинный поезд

Наверняка многие помнят старый и очень бородатый анекдот. Армянское радио спросили, сколько нужно железнодорожных составов, чтобы вывезти из города N (название населенного пункта произвольно менялось) всех порядочных девушек. Армянское радио ответило: «Дайте дуре велосипед». Нам это средство не годится, поскольку современные дуры, пересаженные на велосипеды, не доедут даже до окраины столицы: их всех посшибают.

Картинка первая. Молодая мать бредет себе по тротуару к переходу (хорошо, если к нему, а иногда просто к тому месту, где ей хочется перейти). Левой рукой она толкает перед собой коляску, в правой у нее смартфон, и она в нем усиленно что-то читает и даже пишет. На автопилоте она подходит к проезжей части, толкает с тротуара коляску… Нет, визга тормозов она не слышит: в ушах у нее наушники. Не слышит она даже истерического бибиканья и продолжает себе движение.

Но тут краем коляски задевает о бампер успевшего затормозить автомобиля, понимает остатками мозга, что на пути помеха и с удивлением отрывает очи от экрана. Водитель крутит пальцем у виска, дама возмущена – и как мать, и как женщина. Она выражает негодование лицом, отцепляет коляску от бампера и возобновляет свой крестный путь, снова уткнувшись в смартфон. Ну а как же иначе? Там, небось, в группе «Мамочки» происходит горячее обсуждение, как лучше «давать сисю годовасикам» (простите, но из песни слова не выкинешь).

Картина вторая. Дама со смартфоном и в наушниках (в дальнейшем ДСН) лениво движется по тротуару мимо «Стокманна». Ровно посередине: а чего ей? Удобно же – и в стену дома не врежешься, и с тротуара не свалишься. Идущие навстречу ловко ее огибают, но тут появляется помеха сзади: спешащая дама без смартфона и наушников, но зато с двумя объемными пакетами, набитыми продуктами. Дождавшись момента, когда нет встречных пешеходов, она идет на обгон ДСН, делает два шага вправо – и тут же сзади в нее врезается вторая ДСН, которая брела себе по краю тротуара и никак не ожидала, что там окажется кто-то еще. Ну откуда – в самом центре Таллинна, у популярного магазина да средь бела дня?

В итоге все три дамы сталкиваются, но удивлены из них только две.

Картина третья. Еще одна ДСН выходит из автобуса, спускается по ступенькам, уже почти ставит ногу на тротуар, а там… А там застывшая в глубоких раздумьях – направо ей идти или налево – пенсионерка, из разряда тех, которые сначала стремятся выйти первыми, а потом, уже выйдя первыми, задаются вопросом «а тут ли я вышла?» Итог: ДСН на пенсионерку практически сваливается, на ДСН практически сваливаются все остальные, из уха (угадайте у кого) выпадает наушник и благодаря этому она узнает всё, что пенсионерка думает – и о ней, и обо всех остальных. Все остальные орут на ДСН, та не остается в долгу, но какой-то грубый, невоспитанный и циничный хам обещает оторвать ей руки и уши, а пострадавшая пенсионерка – еще и выколоть глаза.