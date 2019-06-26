Латвийскому баскетболисту Кристапсу Порзингису предложили астрономический контракт в НБА

Оправившийся от травмы латвийский баскетболист Кристапс Порзингис близок к подписанию многомилионного контракта с клубом НБА "Даллас Маверикс", передает sports.ru.
«Даллас» планирует предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный 5-летний контракт на 158 миллионов долларов.
«Мэверикс» встретятся с Порзингисом 30 июня сразу после открытия рынка свободных агентов.
Порзингис пропустил сезон-2018/19, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки колена.
Техасцы выменяли его из «Нью-Йорка» перед дедлайном.