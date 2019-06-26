Ср, 26.06.2019
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  • Латвийскому баскетболисту Кристапсу Порзингису предложили астрономический контракт в НБА

Латвийскому баскетболисту Кристапсу Порзингису предложили астрономический контракт в НБА

Kristaps Porzingis.

ФОТО: Christian Petersen / AFP

Оправившийся от травмы латвийский баскетболист Кристапс Порзингис близок к подписанию многомилионного контракта с клубом НБА "Даллас Маверикс", передает sports.ru.

«Даллас» планирует предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный 5-летний контракт на 158 миллионов долларов.

«Мэверикс» встретятся с Порзингисом 30 июня сразу после открытия рынка свободных агентов.

Порзингис пропустил сезон-2018/19, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки колена.

Техасцы выменяли его из «Нью-Йорка» перед дедлайном.

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