Оборотная сторона подвига

Вообще в спектакле только два ярко очерченных характера: Юдифь и Олоферн. Отчасти еще и Безымянный (Маркус Трууп), юноша, завидующий славе Олоферна и пришедший убить его. Но не убивший, а покоренный великодушием врага. Сааремяэ показывает, что для Олоферна Безымянный – прекрасный повод поразмяться, показать свое искусство в бою на мечах: немолодой генерал снова убеждает всех, что его рука тверда. И что воля и великодушие сильнее стали, и за это он благодарен Безымянному

Избранники судьбы

Характер Юдифи весь построен на гордыни. И на презрении к тем, кто стоит ниже ее, кто испытывает отчаяние, но фаталистически принимает несчастье, так как оно ниспослано Всевышним. Юдифь с самого начала ощущает себя избранницей, она убеждена: на нее возложена некая высокая миссия, но в чем эта миссия? До определенного момента Юдифь верит, что она должна либо умилостивить Олоферна, соблазнив его и уговорить снять осаду, либо убить. (Хотя слово «убить» здесь не произнесено.) Рийна Майдре очень четко ведет линию роли: Юдифь – сильная и волевая женщина среди слабых, потерявших контроль над городом и над собой аристократов Ветилуи. Она – из их круга, но они уже ни на что не способны. Местный предводитель Осия (Кристо Вийдинг) признается: «Может случиться, что народ вскоре перестанет считаться с нами:вопреки нашему приказу откроет городские ворота и спустится к шатрам Олоферна просить куска хлеба и глотка воды. Народ бродит как подыхающий с голоду пес. Ищет другого хозяина. У которого есть вода и хлеб.» Для Юдифи такое поведение народа и такое признание старейшины – низость. Все вокруг – ниже ее, и миссия, которую она возлагает на себя, еще одна возможность убедиться, что она - над всеми, и равного ей нет.

Встреча с Олоферном переформатировала ее душу. Теперь героиня убеждена, что ее миссия – возвести этого мужчину, первого настоящего мужчину на ее пути, на трон, сделать его царем царей и разделить с ним власть. Но Олоферна не прельщают эти игрушки.

Когда-то Сааремяэ сыграл Макбета в спектакле, поставленном в руинах Раквереского замка. Его герой был там человеком, рожденным для войны и находящим себе самовыражение на поле битвы. Стать королем? Почему бы и нет, Макбет честолюбив, но это для него не было целью жизни. Просто воля женщины оказалась слишком сильна, Макбет уступил горячо любимой жене, а дальше уже все шло именно тем путем, который проложил Шекспир. Иногда мне казалось, что в роли Олоферна актер помнит о своем Макбете – и горький опыт шотландского тана предостерегает ассирийского полководца от повторения тех ошибок.