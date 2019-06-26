Шоколад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Лето в Европе в прошлом году выдалось жарким. На протяжении полутора месяцев в большинстве стран столбик термометра не опускался ниже 30 градусов - даже в обычно промозглых Ирландии и Шотландии.

Не слишком привычные к жаре британцы радовались внезапному теплу и массово шутили в соцсетях, что глобальное потепление наконец-то сделало их страну пригодной для жизни.

Шутки продлились недолго. К началу осени стало понятно, что затяжной жаркий сезон привел к катастрофическому неурожаю почти всех растущих на острове овощей.

Лук, например, в результате подорожал в полтора раза, морковка - почти в два. Под угрозой оказалось даже излюбленное национальное блюдо фиш-энд-чипс - жареная рыба с картошкой (но об этом чуть ниже).

При этом нельзя сказать, что британский неурожай стал исключением - как раз наоборот. За год до этого, например, в Европе резко подорожали кабачки, капуста, шпинат и листья салата - из-за непогоды в Италии и Испании.