Ученые предупреждают: климатические изменения угрожают исчезновением большинству привычных нам продуктов - от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла.

Вот лишь пять примеров того, без чего мы рискуем остаться уже в ближайшие десятилетия.

1. Кофе (и чай)

Если вы, как и сотни миллионов людей по всему миру, привыкли начинать свой день с чашки кофе, у меня для вас плохие новости: этот напиток может стать настоящим деликатесом уже в обозримом будущем.

Дело в том, что выращивание кофе требует довольно специфических условий: тропический климат, высокогорье, стабильная температура и обильные осадки круглый год. А таких мест на планете становится все меньше.

Из-за глобального потепления к 2050 году территория, пригодная для выращивания кофе, сократится примерно вдвое, а к 2080-му это растение рискует исчезнуть в дикой природе полностью.

В Танзании, которая является одним из основных поставщиков кофейных зерен, за последние 50 лет урожайность уже сократилась в два раза. Каждый дополнительный градус минимальной температуры в горах снижает урожай кофе почти на треть.

Впрочем, дело не только в стабильном потеплении, но и в других проявлениях экстремальной погоды, способствующих распространению болезней и вредителей.

В частности, в 2012 году кофейные плантации в Центральной Америке оказались поражены грибковой инфекцией, уничтожившей 50-85% урожая.

«Изменение климата может иметь значительный негативный эффект уже в краткосрочной перспективе, - заявил представитель одной из крупнейших кофейных компаний Lavazza Марио Черутти. - Это больше не вопрос будущего, это наше настоящее».

С чаем, надо сказать, дела обстоят ненамного лучше.

Из-за повышения температуры и уровня осадков площадь чайных плантаций в некоторых регионах к 2050 году также сократится более чем вдвое (например, в Восточной Африке).

Кроме того, индийские ученые уже обнаружили, что погода вредит и качеству напитка. Муссоны приносят все более обильные дожди, которые делают вкус и аромат чая менее выраженным, более размытым и водянистым.

2. Коньяк и виски (а заодно и пиво)

Вот уже по меньшей мере 600 лет на юго-западе Франции выращивают сорт винограда, известный как уньи-блан или треббиано.

Вино из него получается желтоватое, кислое и невкусное, зато после кипячения и двойной дистилляции его можно залить в дубовые бочки и превратить в крепкий ароматный напиток, известный во всем мире как французский коньяк.

Глобальное потепление рискует положить конец этой древней индустрии. Из-за повышения температуры летний сезон удлиняется, виноград вызревает более сладким и больше не подходит для производства коньяка.

Конечно, ягоды можно собрать и раньше (собственно, именно это местные фермеры и вынуждены делать последние годы), но даже пара недель особенно жаркой погоды в начале лета могут весь урожай сделать непригодным для дистилляции.

«То, чем мы занимались на протяжении столетий, станет невозможным уже через 50 лет, - уверен Пьер Жонкур, один из директоров всемирно известного коньячного дома Martell. - Мы должны найти способ приспособиться к новым условиям».

Сейчас крупные производители пытаются вывести другие, родственные сорта винограда, которые созревали бы дольше и обеспечивали бы ягодам необходимую кислотность, не утратив при этом вкуса и запаха всемирно известного напитка.

Ежегодно на эти эксперименты тратятся сотни тысяч евро, однако никто не может гарантировать, что они увенчаются успехом.

Неважно идут дела и у производителей шотландского виски. Там глобальное потепление обернулось другой проблемой: нехваткой пресной воды.

Жаркое лето 2018 года и почти полное отсутствие осадков привели к катастрофическому падению уровня рек и пересыханию ручьев. Шотландские вискикурни были вынуждены прервать работу: большинство на несколько дней или неделю, некоторые - почти на месяц.

Британская метеослужба предупреждает: увы, это не исключение из правил, а новая норма. Из-за глобального потепления вероятность жаркого и засушливого лета на острове выросла в 30 раз.

Вот уже не первый год нехватка воды становится проблемой и для производителей пива, причем по всему миру - от Чехии до Калифорнии. Причем пивовары страдают от летней засухи даже больше, поскольку она приводит еще и к неурожаю хмеля.

3. Фиш-энд-чипс

Самое известное блюдо британской кухни - жаренная в кляре рыба с картошкой фри - тоже оказалось под угрозой из-за климатических изменений. Причем оба его компонента - и рыба, и картошка.

Начнем с рыбы. Для приготовления фиш-энд-чипс обычно используют треску или пикшу.

Из-за потепления Мирового океана содержание растворенного в воде кислорода падает. В результате вся рыба, особенно крупная, уменьшается в размерах - и к 2050 году должна стать короче примерно на четверть.

Британские газеты уже грустно шутят по этому поводу, обещая национальному блюду новое название: «килька с картошкой» (anchovy and chips) или «кальмар с картошкой», после того как традиционную треску вытеснят более мелкие виды - макрель, сардины и барабульки.

Потепление океана сказывается и на объемах добычи. Улов рыбы по всему миру уже сократился в среднем на 5%, а в Северном море - на целую треть.

Кроме того, морская вода активно поглощает содержащийся в воздухе углекислый газ и становится более кислотной, а это мешает формированию твердого панциря у раков и креветок.

Но вернемся к фиш-энд-чипс. Помимо рыбы, там есть еще картошка - и ее перспективы тоже выглядят не слишком радужными в свете глобального потепления.

В Британии в основном едят местные овощи, и собственные потребности в картошке страна обеспечивает примерно на 80%. Однако, согласно недавнему докладу Климатической коалиции, к 2050 году три четверти пахотных земель на острове станут непригодны для земледелия из-за засухи.

Например, жаркое лето прошлого года привело к падению урожая почти на четверть, а каждая картофелина уменьшилась в размерах в среднем на 3 см.

«Сама мысль о том, что обычная картошка может стать настоящим деликатесом, кажется нам совершенно невероятной, - говорит представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) Гарет Редмонд-Кинг. - Но эта невероятная мысль станет реальностью, если мы не справимся с изменением климата».

4. Шоколад

Для многих шоколад - самая неожиданная жертва глобального потепления, поскольку какао-бобы растут в том самом жарком и влажном климате, который расползается по планете.

Однако повышение средних температур нарушает сложившуюся систему климата, делая погоду более экстремальной и непредсказуемой, а шоколадные деревья слишком чувствительны к подобным погодным скачкам и в целом очень требовательны к окружающей среде.

Для нормального вызревания плодов деревьям какао (а растут они не дальше 20 градусов от экватора) необходим целый ряд условий: постоянная высокая температура, неизменно высокая влажность, обильные осадки, высокая освещенность круглый год, весьма плодородная почва и защита от сильного ветра. Любое нарушение этих привычных условий ведет к резкому падению урожая.

По данным последних исследований, из-за глобального потепления выращивать шоколадные деревья станет невыгодным уже к 2030 году. Неудивительно, что африканские и индонезийские фермеры отказываются от какао-бобов в пользу других культур - пальмового масла или каучука.

За последние 40 лет площадь территорий, пригодных для выращивания шоколадных деревьев, уже сократилась на 40%.

Еще через 40 лет средние температуры в Гане и Кот-д'Ивуаре (эти две страны обеспечивают две трети мирового экспорта какао) вырастут на 2 градуса, что фактически положит конец шоколадной индустрии.

Это при том, что уже в следующем, 2020 году, спрос на какао превысит предложение на 1 млн тонн.

5. Арахис

Любите арахис? Тогда постарайтесь как следует наесться им впрок: глобальное потепление не пощадит и эту культуру.

Как и вышеупомянутым кофе и шоколадным деревьям, для созревания земляным орехам необходимы стабильный климат и целый ряд привычных погодных условий, малейшее нарушение которых катастрофически сказывается на урожае.

Фермерам хорошо известно, что арахис - весьма капризное растение, которое одинаково плохо переносит и засуху, и наводнение.

Для нормального роста этой траве (вопреки распространенному мнению и популярному названию, арахис - никакой не орех, а бобовое растение вроде гороха) необходимы пять месяцев стабильно теплой погоды и 500-1000 мм осадков.

Если дождей будет слишком мало, его семена просто не прорастут; если слишком много - покроются плесенью и заболеют. Жаркое и солнечное лето легко иссушит нежные побеги - и растение не даст урожая вовсе.

Примерное представление о том, какое будущее ожидает арахисовую индустрию в ближайшие десятилетия, можно получить, вспомнив 2011 год.

Тогда сразу в нескольких штатах на юго-востоке США случилась засуха, обернувшаяся катастрофическим неурожаем земляных орехов, и цена на арахис подскочила в полтора раза.