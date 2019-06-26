С октября уплачивать земельный налог станет проще

С 1 октября этого года в интернет-среде Налогово-таможенного департамента можно будет заказывать электронный счет для уплаты земельного налога.
Э-счет можно будет заказать в интернет-банке, на странице arved.ee и через e-maksuamet/e-toll. Заказ э-счета будет действительным и в последующие разы, когда нужно будет уплатить земельный налог. Крайний срок оплаты 31 марта и 1 октября.
Э-счета будут передаваться в банк за 11 дней до крайнего срока оплаты тем клиентам, которые заказали услугу э-счета в интернет-среде Налогово-таможенного департамента.
С 1 июля госучреждениям Эстонии можно выставлять только э-счета.