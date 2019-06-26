С октября уплачивать земельный налог станет проще

Э-счет можно будет заказать в интернет-банке, на странице arved.ee и через e-maksuamet/e-toll. Заказ э-счета будет действительным и в последующие разы, когда нужно будет уплатить земельный налог. Крайний срок оплаты 31 марта и 1 октября.