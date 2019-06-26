Большая игра шиномонтажника из маленького города: целый Эльва можно было одурманить наркотиками

Янессоо рассказал полицейским, что познакомился в Рауно Либбе полтора года назад через одного общего знакомого. Сначала он лишь ремонтировал машину Либбе, но вдруг возник разговор, что Либбе поставляет амфетамин. Сразу стало понятно, что через Либбе проходят наркотические вещества.

Принадлежащий Либбе внедорожник Jeep Grand Cherokee находился целый месяц в ремонте у Янессоо в Эльва. Для поездок в Таллинне Либбе пользовался старой Audi Янесоо.

3 ноября живущий в Трыва Индрек Лиллемяги – амфетаминовый клиент Янессоо – организовал переправку джипа в Таллинн. Поскольку сам Лиллемяги управлять не может, он взял себе в помощь водителя.

Янессоо попросил Лиллемяги передать Либбе 850 евро.

Всего по делу проходили шесть человек. На переднем плане Индрек Лиллемяги, который свел Янессоо с таллиннским амфетаминовым потоком. ФОТО: Sille Annuk

Когда обмен автомобилями состоялся, и Янессоо получил назад свою потрепанную Audi, Лиллимяги заметил, что то, чего он ждал, находится на заднем сидении. В мешке лежали 100 граммов амфетамина.

«У Рауно один грамм стоит 15 евро. Такая цена была всегда». Янессоо говорит, что последняя сделка не завершена, нужно доплатить, 850 евро – это очень мало.

Сам он перепродает амфетамин в Эльва уже по 20 евро за грамм. Покупателей хватает.

Первая доказанная наркосделка между Янессоо и Либбе датируется летом 2018 года, когда продали-купили семь таблеток экстази.

Есть подозрения, что с июля 2017 года по октябрь 2018 года он 16 раз купил у Либбе по 50 граммов амфетамина, итого – 800 граммов. Наркотики хранил в разных местах, вдыхал и отдавал другим.

3 ноября 100 граммов наркотика, купленного вместе с Лиллемяги, попали и к Янессоо, который его вдыхал сам и делился с другими.

Действовавший в Таллинне Либбе – эльваский источник амфетамина – позволил записать в протокол допроса, что имеет начальное образование. С другой стороны, в Таллинне он владел двумя фирмами недвижимости. Работал сам, если было нужно, платил зарплату помощникам.

Разбавлял с виноградным сахаром

Либбе рассказал, что в течение последних двух лет получал амфетамин и таблетки экстази из рук одного и того же человека. Амфетамин поступал по 100 граммов, лишь за два месяца до задержания объемы товара увеличились – Либбе начал брать сразу по 200 граммов. Он получал амфетамин по 10 евро за грамм, разбавлял его с виноградным сахаром – делал из 100 граммов 120 и продавал по 15 евро за грамм.

Либбе рассказал и о своем опыте употребления: конопля, амфетамин, кокаин, экстази, ЛСД, грибы и колпачки. Конопля была основной – вызывала ощущения, будто выпил. После того, как в 2012 году он попал в тюрьму, с коноплей он больше не соприкасался.

Спустя сутки полиция вышла на основной источник цепи. Им оказался 38-летний Марек Кяэр, имеющий основное образование, живший случайными заработками.

Во время допросов он был крайне немногословен.

Но следователь обвиняет его в передаче как минимум 900 граммов амфетамина и еще 200 граммов метамфетамина.

Организовавший передачу джипа Лиллемяги является пенсионером по нетрудоспособности, с наркотиками он сталкивался несколько раз. Он и является тем, кто свел Либбе и Янессоо.

Тут в эльваской истории добавляется эпизод, когда Лиллемяги пытался принести находившемуся в больнице другу гашиш и амфетамин, спрятав в упаковку с чипсами. По странному стечению обстоятельств коробка привлекла внимание работников больницы, и наркотики в палату не попали.

В конце мая Янессоо, Либбе, Кяэр и Лиллимаги, а также еще двое участников этой цепочки согласились заключить договор с прокурором.

«Главное, чтобы все это уже закончилось», - вздыхал в суде Кяэр.

Айвар Янессоо получил четыре года и семь месяцев тюрьмы. Семь месяцев к середине июня он отбыл и вышел на свободу. Еще четыре года ему сидеть не придется, если в течение пяти лет он не совершит нового преступления, а также будет исполнять требования контроля.

Рауно Либбе также отделался четырехлетним тюремным сроком, к которому добавлен пятилетний испытательный срок.