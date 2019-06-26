Ср, 26.06.2019
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  • В День открытых хуторов распахнут свои двери для посещения более трехсот домовладений

В День открытых хуторов распахнут свои двери для посещения более трехсот домовладений

День хуторов в прошлом году.

ФОТО: Кен Мюрк

Пятый по счету всеэстонский День хуторов пройдет 21 июля. Об участии в нем заявили 302 гостеприимных хозяина. В прошлом году пожелавших принять гостей домовладений было 296.

Больше всего открытых хуторов будет в Харьюмаа – 45, в Пярнумаа – 42 и 32 на Сааремаа. Более половины хозяйств ждут гостей уже 20 июля, но все хутора будут открыты в воскресенье, 21 июля.

В июле начнут распространять специальные карты с обозначением открытых хуторов и описанием их деятельности. Карты можно будет найти на бензозаправках Alexela и Circle K, в магазинах сети  Selver, а также в поездах Elron. Кроме того, их также можно получить в различных пунктах туристической информации и  в приемной Министерства сельской жизни. Также палатка Дня хуторов будет открыта в зоне Eesti toit на Празднике песни. Там каждый желающий сможет получить бумажную карту c расположением хуторов.

В дополнение к бумажным картам информацию об открытых хуторах можно получить на сайте www.avatudtalud.ee и в Facebook.

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