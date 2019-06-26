Ср, 26.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар

Google начала распространение обновления для Android Auto с темной темой

Android Auto. Иллюстративное фото.

ФОТО: / AP

В мае на мероприятии Google I/O поисковый гигант представил обновленный интерфейс Android Auto. Пользователям показали измененный дизайн и темную тему, которая устанавливается по умолчанию.

И вот сегодня Google начала распространение соответствующего обновления для Android Auto, пишет ixbt.com. Как всегда, распространение будет постепенным, но вряд ли займёт много времени.

Google начала распространение обновления для Android Auto с тёмной темой
 

Кардинальных изменений обновление не несет, но оно делает управление системой более удобным, а темная тема точно придется по душе многим водителям.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ