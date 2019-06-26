Google начала распространение обновления для Android Auto с темной темой

В мае на мероприятии Google I/O поисковый гигант представил обновленный интерфейс Android Auto. Пользователям показали измененный дизайн и темную тему, которая устанавливается по умолчанию.
И вот сегодня Google начала распространение соответствующего обновления для Android Auto, пишет ixbt.com. Как всегда, распространение будет постепенным, но вряд ли займёт много времени.
Кардинальных изменений обновление не несет, но оно делает управление системой более удобным, а темная тема точно придется по душе многим водителям.