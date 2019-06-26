Количество съемных квартир за год уменьшилось или увеличилось?

Самое большое количество предлагаемых на портале KV.EE квартир находится в центре Таллинна - 828 квартир или 41 процент от общего количества предложений.

За Кесклинном следуют предложения о сдаче в наем в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне. Рост количества предложений в Ласнамяэ портал Kodustiil объясняет тем, что это – очень большой район, в котором живет 118 000 человек.