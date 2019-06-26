Количество съемных квартир за год уменьшилось или увеличилось?

В мае 2019 года с помощью портала KV.EE нанимателей для своих квартир искали 2015 таллиннских собственников недвижимости. По сравнению с прошлым годом количество съемных квартир уменьшилось на шесть процентов.
Самое большое количество предлагаемых на портале KV.EE квартир находится в центре Таллинна - 828 квартир или 41 процент от общего количества предложений.
За Кесклинном следуют предложения о сдаче в наем в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне. Рост количества предложений в Ласнамяэ портал Kodustiil объясняет тем, что это – очень большой район, в котором живет 118 000 человек.
В Пыхья-Таллинне по количеству предложений о найме лидирует Каламая. Позитивный имидж Каламая также распространился на Пельгулинн и другие части Пыхья-Таллинна. Это вызвало активизацию рынка купли-продажи недвижимости, выросли и цены на съемное жилье.