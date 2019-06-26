Отрубленная голова животного, ручка от швабры и письмо: кровавая картина у пайдеского отдела полиции

Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что все это подложили в парке у здания полиции, под деревом, укрепленным из-за дорожных работ обручами и досками.

Кто и почему это сделал, Маргус Тоомсалу объяснить не смог. Но он рассказал о том, что рядом с «экспозицией» имелось письмо. Письмо, которое было озаглавлено «козлам», сообщало: «Проводил вашего коллегу до дома». Письмо было подписано «хорошим жителей города Пайде».

На ручку от швабры была надета окровавленная голова дикого козла. «Это было не чучело, это было дикое животное, которое или попало под машину, или законно, или незаконно было убито на охоте, сложно сейчас комментировать», - сказал полицейский начальник.