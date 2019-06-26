Свен Сестер раскритиковал новую бизнес-модель Nordica

Он напомнил, что первоначальная концепция Nordica предусматривала обслуживание Эстонии как основное направление деятельности: «Стать устойчивой и прибыльной авиакомпанией, обслуживая Эстонию как свой домашний рынок, одновременно ища деловые возможности для получения дополнительного дохода в других странах Европейского союза и рассредоточения расходов и/или рисков».

В действительности же Nordica осенью закроет пять маршрутов из Таллинна, а остальные три - Стокгольм, Брюссель и Варшаву - будет обслуживать польская фирма LOT, которая является партнером эстонского авиаперевозчика.

«В конце октября мы придем к ситуации, когда мы больше не будем видеть наименование Nordica - останется только польская фирма LOT, договор о сотрудничестве с которой заканчивается в 2020 году. Nordica больше не формирует собственную сеть маршрутов, не берет на себя дополнительные деловые риски, и летает только под наименованием своей дочерней фирмы Regional Jet», - подчеркнул глава парламентской экономической комиссии, добавив, что таким образом Nordica превратилась в фирму-субподрядчика, которая обслуживает исключительно маршруты в других государствах.