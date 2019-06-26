Malaysia Airlines расплатилась с родными жертв крушения MH17 над Донбассом, не доводя до суда

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета «Боинг».

Названы подозреваемые

Вскоре после крушения была создана возглавляемая Нидерландами международная следственная группа (JIT) , которая все эти годы изучала обстоятельства гибели лайнера. К расследованию также подключилась международная независимая расследовательская группа Belligcat.

На прошлой неделе JIT назвала имена четырех подозреваемых по этому делу. Среди них трое граждан России и один гражданин Украины.

По мнению расследователей, к крушению «Боинга» могут быть причастны:

Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России - позывной «Хмурый»

Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России - позывной «Гюрза»

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР - позывной «Крот»

Игорь Стрелков (Гиркин), министр обороны самопровозглашенной ДНР

В минувшую среду на пресс-конференции в голландском Ньювегейне участники JIT рассказали о ходе расследования и продемонстрировали ранее неизвестные записи телефонных разговоров, свидетельствующие о связи России с катастрофой.