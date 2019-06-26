Ср, 26.06.2019
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Malaysia Airlines расплатилась с родными жертв крушения MH17 над Донбассом, не доводя до суда

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки «Бук» российского производства. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд. На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.

Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над «международно признанной зоной конфликта» и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).

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