Malaysia Airlines расплатилась с родными жертв крушения MH17 над Донбассом, не доводя до суда

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки «Бук» российского производства. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд. На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.
Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.
В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над «международно признанной зоной конфликта» и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).