На шоссе Таллинн-Палдиски за нарушителями будет охотиться еще один фоторадар

Первая камера будет установлена в деревне Туулна на 36-м километре шоссе Таллинн-Палдиски по направлению движения в сторону Палдиски, а вторая - в Раквереской волости на четвертом километре шоссе Раквере-Хальяла по направлению движения в сторону Раквере, сообщил 26 июня Департамент шоссейных дорог, пишет rus.err.ee.

На первом этапе будет проходить настройка и отладка камер, о времени их активации ведомство сообщит дополнительно.