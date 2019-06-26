Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и требует министра

Мужчина облил себя бензином у здания Министерства строительства России в центре Москвы. Об этом в среду, 26 июня, сообщил источник в экстренных службах Агентству городских новостей «Москва».
Мужчина, личность которого пока неизвестна, утверждает, что совершит самосожжение, и требует переговоров с министром строительства Владимиром Якушевым, уточнил собеседник агентства.
Мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчине не разрешают построить дом на участке в Рязанской области, который находится в его собственности.
На место выехали экстренные службы.