Ср, 26.06.2019
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Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и требует министра

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Зажигалка

ФОТО: Wikipedia.org

Мужчина облил себя бензином у здания Министерства строительства России в центре Москвы. Об этом в среду, 26 июня, сообщил источник в экстренных службах Агентству городских новостей «Москва».

Мужчина, личность которого пока неизвестна, утверждает, что совершит самосожжение, и требует переговоров с министром строительства Владимиром Якушевым, уточнил собеседник агентства.

Мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчине не разрешают построить дом на участке в Рязанской области, который находится в его собственности.

На место выехали экстренные службы.

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