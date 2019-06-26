Около 14 лет назад на Даугавпилсском шоссе исчезли две девочки. Неужели маньяк все еще на свободе?

У девочки на выцветшей фотографии большие глаза в форме полумесяца, аккуратный овал лица и светло-каштановые волосы. Это семилетняя Лаура Страздиня, которая исчезла 14 сентября 2005 года. Сейчас ей был бы 21 год. Уголовное дело по убийству девочки еще не прекращено. Страздиня объявлена в международный розыск. Спустя год после исчезновения Лауры на Даугавпилсском шоссе пропала 16-летняя Аннамария Индане. Еще через два года недалеко от этого места была изнасилована девушка, которой удалось выжить. Что тогда произошло на Даугавпилсским шоссе, и неужели шоссейный маньяк все еще на свободе?

Хронология событий

Район Даугавпилсского шоссе у Айзкраукле печально знаменит случаями исчезновения двух девочек. Кроме того, у обеих историй есть несколько объединяющих факторов. Сначала, 14 сентября 2005 года, возвращаясь из школы пропала семилетняя Лаура Страздиня. Всего год спустя, 22 сентября 2006 года, на дороге в Кокнесе буквально растворилась в воздухе 16-летняя Аннамария Индане. Cтоит отметить время исчезновения обеих девочек - с 14:00 до 15:00.

Прошло еще два года, и весной 2008 года на Дугавпилсском шоссе, именно там, где исчезла Лаура, снова в половину третьего дня из школьного автобуса вышла ученица средней школы.

Девушка шла по краю дороги, пока рядом с ней не проехал автомобиль серебряного цвета - VW Passat. Когда она отказалась сесть в машину, мужчина пригрозил ножом и приказал идти на окраину леса, где изнасиловал ее.

Вполне возможно, что девушку от смерти спас проезжающий поезд, которого мужчина испугался. Позже Козловскис был арестован за это преступление, но полиция не нашла связь с предыдущими исчезновениями.

В 2008 году к пожизненному заключению был приговорен маньяк Гунар Пайпал, который в 2007 году изнасиловал и убил 13-летнюю Юстину Легздиню. Девушка была похищена по дороге в инчукалнскую музыкальную школу. Во время пропажи девочек на Даугавпилсском шоссе, Пайпал находился в тюрьме за еще одно преступление.

Прошло много лет, и хотя полиция обыскала все окрестности ни останки девочек, ни что-либо из их личных вещей так и не нашли. По подозрению в похищении никто не был задержан. Никаких следов.

Три основные версии и слухи

Чтобы вернуться в этот далекий сентябрьский день, мы отправились в район Айзкраукле, где маленькая Лаура исчезла по дороге из школы. Местные жители хорошо помнят этот и последующие дни.

Айзкраукльская волость похожа на спальный район Айзкраукле - зеленый и опрятный. В кабинете главы администрации волости Юриса Ковалевска есть большой круглый стол для собраний, над которым висят лампы в форме колокольчиков. Чувствую себя, как в одной из контор колхоза в восьмидесятых.

Однако люди здесь отзывчивые - все друг друга знают. События 14-летней давности оставили свой след в жизни людей и в сельской местности.

"В то время еще не было постановления Кабинета министров, согласно которому муниципалитет должен организовывать доставку детей в школу", - начинает Ковалевский. Этот вопрос решался каждой семьей отдельно.

Он тогда работал главой Коммунального хозяйства и запомнил эти события по другим рассказам. Глава администрации ведет нас по последнему маршруту Лауры, заходя в места, где ее видели в последний раз.

Какой была семья Лауры? За год до произошедшего мама уехала на заработки в Ирландию; Отца, который хотел бы заниматься детьми, не было. Но была бабушка и несколько маминых сестер.

Бабушка настояла, чтобы девочка жила с ней, хотя в семье рассматривались и другие варианты. Бабушка была энергичной - собирала ягоды и делала букеты цветов, которые продавала на рынке в Риге. Конечно, жили не очень благополучно, но довольно хорошо.

Двухкомнатная квартира с удобствами, теплая, аккуратная. Лаура была добрая, искренняя, дружелюбная, доверяла всем и в то же время была домашним ребенком. Ее опекали сестры, и бабушка заботилась о том, чтобы ничего не случилось.

В жилом многоквартирном доме было несколько детей ее возраста и большой двор, где можно было поиграть.

ФОТО: Valsts policija

В то утро Лаура плакала - она не хотела идти в школу. Однако пришлось.

От школы до дома девочки более пяти километров, и дорога проходит в таких местах, где не должен ходить маленький ребенок.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Это был такой забавный день со множеством совпадений", - сказал позже бывший председатель волости, который три дня участвовал в поиске девушки.

Маленькую Лауру забирал из школы отец одноклассника - обычно он довозил до шоссе. Оттуда девочке оставалось пройти неполный километр по дороге до дома. Но в тот день все было иначе.

Мужчине позвонили, ему нужно было куда-то срочно идти. Высадив семилетнего ребенка из машины, он сэкономил шесть минут. Девочка повернулась и пошла по так называемой дороге Велдзес, ведущей к Даугавпилсскому шоссе вдоль магазина.

Позже два человека свидетельствовали, что видели, как она шла по этому пути. На перекрестке был магазин - теперь он заброшен. Именно здесь девочку увидела женщина, идущая с противоположной стороны. Затем ребенок пошел по краю Даугавпилсского шоссе. В то время на Даугавпилсском шоссе работал экскаватор, водитель которого сказал, что не видел ребенка.

Поэтому считается, что она исчезла на расстоянии 500 метров между перекрестком и местонахождением экскаватора.

Больше никто ее не видел.

Мы дошли до железнодорожных путей, которые простираются до белых домов, виднеющихся в дали. По высокой траве через кусты идти еще приличный кусок. Честно говоря, даже мне не хотелось бы каждый день ходить по такому маршруту.

Понятно, что для маленького ребенка путь слишком длинный и сложный. Однако, скорее всего, в тот день Лаура не дошла до этих мест.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Янис Балиньш хорошо помнит те события, потому что сам организовал поиск девушки. "Мы искали три дня - обошли все возможные места на пути Лауры до дома. Привлекались и Земессардзе, пруды обыскивали водолазы", - вздыхает он.

Балиньш помнит, что люди были очень взволнованы и распускали слухи обо всем. Некоторые обратились к экстрасенсам. Эти версии не отторгались и тоже проверялись.

Лаура - единственный ребенок, пропавший без вести в этих местах. Исчезали пожилые люди, но их останки вовремя находили.

Балиньш уверен: если бы произошел несчастный случай, что-то из вещей или одежды девочки обязательно бы нашли. Потому что у нас в Латвии нет таких мест, как в Сибири, где нога человека не ступала бы десятилетиями. "Прошло столько лет ... Все тропы пройдены".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В то время шоссе было тщательно осмотрено, чтобы найти какие-нибудь следы убийства ребенка. Ничего.

Также ходили слухи о знакомых матери девочки - преступниках, которые в свое время предстали перед судом за убийство. С одним из них женщина жила какое-то время. Из-за показаний женщины на суде, мужчина угрожал отомстить.

Айгар Зимелис - тогдашний начальник криминальной полиции Айзкраукльского района, вспоминает, что в ходе расследования было выдвинуто несколько версий; главные - девочку сбила машина; девочку убили; девочка заблудилась. Последняя версия свою актуальность давно потеряла, а вот первые две - нет!

Он подтверждает, что все задержанные в то время и позднее были допрошены в связи с исчезновением обеих девушек.

По его мнению, если бы машина ехала на низкой скорости, следы ДТП могли не остаться.

Он говорит, что нельзя ничего исключать - даже версию, связанную с членами семьи. Расследование продолжается, и девушка была объявлена в международный (шенгенский) розыск.

Что помнят близкие и родные Лауры?

В советское время на фермах строились жилые дома, чтобы колхозники могли посвятить все свои усилия работе. Теперь фермой управляет владелец, но двухэтажный жилой дом со всеми жителями остался посреди открытого поля. Если у вас нет собственной машины, место кажется довольно безнадежным.

Лаура и ее бабушка жили на первом этаже этого дома. Большинство соседей - те же, что и 14 лет назад.

Когда исчезла Лаура, Агрита Тишонока училась в восьмом классе: "В детстве мы ходили по той же самой дороге, что и она, но мы всегда были толпой". Она хорошо помнит маленькую Лауру и тот трагический день.

Младший брат Агриты в тот день был в детском саду (рядом есть детский сад и школа). "Классная девчонка. Вместе мы собирали ромашки, делали букеты и с ее бабушкой ездили в Ригу их продавать", - вспоминает Агрита.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Мы выстроились цепочкой и пошли искать Лауру - мы обошли все", - вспоминает девушка.

Агрита говорит, что было страшно, когда через год - в день исчезновение Лауры, у железной дороги кто-то привязал 14 воздушных шаров.

Местные восприняли это как предупреждение.

Из-за угла дома появилась женщина. Это сестра мамы Лауры Ария Пориете. В 2005 году, когда произошли трагические события, она жила в Субате. С тех пор, как умерла ее мать, она живет здесь.

Вспомнив о произошедшем, глаза женщины наполнились слезами. Она несколько раз повторила, что не знает, что сказать. Ее мать ждала Лауру день и ночь до конца 2013 года - дома ничего не изменилось, все осталось как в день исчезновения девочки.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Соседи часто видели, как старуха рано утром шла на вокзал, чтобы отправиться к очередному экстрасенсу.

Ария приглашает внутрь и показывает стеклянную секцию, на которой ее мама собрала все семейные фотографии и Лауриного любимого медведя.

На имя Лауры до сих пор приходят письма от государственных учреждений - в этом году, например, Лаура получила приглашение проголосовать.

Исчезновение девочки стало большим испытанием для семьи - порвались многие связи. Ария говорит, что ее сестра, мама Лауры, была здесь в последний раз в 2013 году на похоронах матери. Старший брат девочки тоже в Ирландии.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Такой шок! Во всем доме жили дети такого же возраста! Мы начали очень сильно беречь себя, потому что страх остался", - говорит Илона Тишонока, которая только что вернулась с работы.

Она вспоминает, что Лаура не хотела оставаться в группе продленного дня как другие дети, и бабушка разрешила.

В тот день Илона и бабушка Лауры были в лесу - собирали ягоды. Женщины пришли в 5 часов вечера.

"Бабушка вошла в квартиру и не увидела ни Лауры, ни ее школьных сумок. Мы сразу же позвонили учителю класса, который связался с родителями. Мы прошли все пути, осмотрели все рвы и кусты, мы звали Лауру, - вспоминает она. - Первые дни мы искали сами - организации Bezvēsts тогда не было".

Илона вспоминает, что вечером около десяти часов они отправились в полицию, где написали заявление об исчезновении ребенка. Стражи порядка колебались.

"После того дежурного признали виновным, но он звонил, попробовал. Сказали подождать три дня, но поиск начался быстрее, потому что мы были агрессивны и не контролировали эмоции", - говорит Илона.

За то, что поиск маленькой девочки не был начат вовремя, были наказаны трое полицейских - один выговор, два предупреждения.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мама Лауры не признает, что ее дочь умерла и не спешит возвращаться в Латвию. Она говорит: "Нет, она жива"!

Илона думает, что Лауры больше нет среди живых. "Я думаю, что это был один из тех извращенцев. Я не знаю, выслеживал ли он конкретную цель, возможно, просто увидел девочку, которая шла одна по краю шоссе, и в его больной голове что-то перевернулось. Вы знаете, в нашем обществе не так мало больных", - говорит Илона.

Дочь Илоны, Агрита, показывает, что "в обществе есть люди, с отклонениями" - живущий по соседству мужчина в социальных сетях рассылает неуместные письма и угрожает молодым женщинам - советует не ходить по улицам, пишет, что стреляет аккуратно и убивает. Девочки сообщали в полицию о "подозрительном человеке".

Неправильные машины

Версия про "шоссейного маньяка" по-прежнему самая вероятная из всех. У дороги от Айзкраукле до Кокнесе не очень хорошая слава. Перекресток, на котором исчезла Аннамария Индане 13 лет назад, изменился - на одной стороне супермаркет Maxima, на второй заправка. Он очень хорошо просматривается. В тот день девочка вышла из магазина у железнодорожного вокзала Кокнесе, чтобы остановить машину на перекрестке улицы 1905 года и Даугавпилсского шоссе. И пропала.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В поисках девочки полиция особо не продвинулась, но в ходе расследования был обнаружен мужчина средних лет из Екабпилса, который сексуально эксплуатировал других девушек, которые голосовали на дороге.

Не исключено, что и Аннамария тогда махнула неправильной машине.

Уголовное дело об исчезновении Аннамарии Индане было приостановлено в соответствии с процедурой, изложенной в Уголовно-процессуальном законе, поэтому Индане была признана мертвой, и, следовательно, больше не находится в розыске, сообщает Государственная полиция.

Правовая база предусматривает, что лицо находится в розыске в течение десяти лет с момента исчезновения, после чего человека признают мертвым по решению суда.